В Зеленоградске посуточная аренда обгоняет долгосрочную быстрее, чем в других турцентрах России — аналитики

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В Зеленоградске посуточная сдача квартиры выходит на доход долгосрочной аренды быстрее, чем в других популярных туристических городах России. Об этом говорится в исследовании «Циана», опубликованном в понедельник, 8 июня.

Аналитики сравнили средние ставки на однушки в 32 локациях: городах-миллионниках и турцентрах с большим объёмом предложения. В Зеленоградске ночь в такой квартире стоит в среднем 6,5 тысячи рублей, а долгосрочная сдача приносит 30,3 тысячи рублей в месяц. При таком соотношении собственнику хватает примерно 55 занятых дней в году, чтобы получить сумму, сопоставимую с доходом за 12 месяцев.

Для сравнения, в Светлогорске этот порог выше — около 73, в Калининграде — 88. В Москве квартира должна быть занята посуточными жильцами примерно 142 дня в году. Такой разрыв со столицей в исследовании объясняют высокой ставкой долгосрочной аренды: однушку там в среднем сдают за 67,7 тысячи рублей в месяц.

В целом туристические города оказались выгоднее для посуточной сдачи, чем миллионники: там для сопоставимого дохода в среднем хватает около 80 дней в году против 95. По сравнению с прошлым годом баланс почти не изменился. Краткосрочная аренда подорожала сильнее долгосрочной — на 4% против 1%, поэтому средний порог по всем локациям снизился примерно до 88 дней.

Посуточная аренда привлекательна высокой доходностью, но требует больше времени и средств на клининг, ремонт и рекламу.

Поэтому собственнику важно понимать, что он хочет получить от аренды: если нужен стабильный пассивный доход — стоит сдавать квартиру в долгосрочную аренду, а если он готов передать управление бизнесом за определённый процент или строить его с соответствующими временными и материальными затратами, но и с более высоким потенциальным доходом, то имеет смысл выбрать посутку», — отметила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.