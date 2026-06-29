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Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильём

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Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильём - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

Калининград опустился на четвёртое место в рейтинге российских регионов по обеспеченности жителей квадратными метрами. Список лидеров публикует РИА Новости в понедельник, 29 июня.

На каждого калининградца в среднем приходится 39,6 квадратных метров жилья. Точно такой же показатель у Тулы. В лидеры рейтинга вышла Анапа, где этот показатель превысил 50 «квадратов». на человека. В тройку также входят Краснодар и Владикавказ.

При этом за год только Тула нарастила темпы строительства, все лидеры заметно сдали. В Калининграде показатель упал на 22%. Высокие темпы возведения жилых кварталов в 2025 году продемонстрировали Кызыл, Краснодар, Тюмень, Грозный и Анапа.

В 2025 году в России было введено 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,3% выше показателя предыдущего года. При этом, как отмечают эксперты, в городах второй год наблюдается спад жилищного строительства и, по сравнению с 2024-м в 100 крупнейших городах жилья построено на 0,9% меньше.

Калининград по итогам 2024 года занял третье место в России по уровню обеспеченности жителей жильём.

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Тренды калининградского рынка недвижимости
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