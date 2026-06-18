Калининград попал в число направлений, где интерес к новостройкам чаще связывают с инвестициями

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Калининград оказался среди прибрежных направлений, где интерес к новостройкам со стороны жителей других регионов часто связывают с инвестициями. Об этом со ссылкой на данные «Авито Недвижимости» пишет «Коммерсант».

Общая тенденция заметнее всего в Сочи: за первые пять месяцев 2026-го на жителей других регионов здесь пришлось 66% спроса на местные новостройки, год назад этот показатель был ниже на шесть процентных пунктов. В Москве и Краснодаре доля иногородних покупателей составила 44%, в Новосибирске — 38%, в Санкт-Петербурге — 30%, в Екатеринбурге — 24%.

«Можно выделить несколько причин роста доли интереса к новостройкам в других регионах. В первую очередь — поведенческий фактор молодого поколения: зумеры охотнее готовы переезжать, причём не только в другой район, но и менять город и регион проживания.

Вторая причина — инвестиционная, в частности она относится к прибрежным регионам — югу России и Калининграду.

Также в ряде локаций, например в Новосибирске и Казани, родители покупают квартиры детям на время учёбы в вузе, чтобы потом продать, сдать либо оставить в пользовании детей», — заявил управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.