В Калининградской области с начала года почти 400 многодетных семей получили выплату для погашения ипотеки

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В Калининградской области с начала года 393 многодетные семьи воспользовались государственной поддержкой для погашения ипотеки. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».

По действующим правилам, выплату до 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Родители усыновлённых детей также имеют право на поддержку.

По данным ведомства, с начала 2026 года более 80% семей использовали средства на погашение ипотечного кредита на квартиру. Остальные – на приобретение жилого дома, земельного участка или комнаты. Чаще всего за государственной поддержкой обращались многодетные родители в возрасте 35-50 лет — 55 % от всех семей.

Федеральная мера социальной поддержки введена в 2019 году. За это время государственной помощью воспользовались 4,59 тыс. многодетных семей Калининградской области. Общий размер выплат превысил 2 млрд рублей.