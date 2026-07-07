10:17

В Калининградской области с начала года почти 400 многодетных семей получили выплату для погашения ипотеки

  1. Калининград
Автор:

В Калининградской области с начала года 393 многодетные семьи воспользовались государственной поддержкой для погашения ипотеки. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ».

По действующим правилам, выплату до 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Родители усыновлённых детей также имеют право на поддержку.

По данным ведомства, с начала 2026 года более 80% семей использовали средства на погашение ипотечного кредита на квартиру. Остальные – на приобретение жилого дома, земельного участка или комнаты. Чаще всего за государственной поддержкой обращались многодетные родители в возрасте 35-50 лет — 55 % от всех семей.

Федеральная мера социальной поддержки введена в 2019 году. За это время государственной помощью воспользовались 4,59 тыс. многодетных семей Калининградской области. Общий размер выплат превысил 2 млрд рублей.

Власти намерены ввести ограничение по сроку действия льготной ставки семейной ипотеки — не более 15 лет.

Тема:
Тренды калининградского рынка недвижимости
Свежие новости по теме
В Калининградской области с начала года почти 400 многодетных семей получили выплату для погашения ипотеки
10:17
Калининград выпал из тройки лидеров по обеспеченности населения жильём
29 июня 2026
08:02
В Калининграде зарплаты растут быстрее цен на вторичку: эксперты считают, что жильё может подорожать
18 июня 2026
08:09
Калининград попал в число направлений, где интерес к новостройкам чаще связывают с инвестициями
18 июня 2026
07:14
Калининград будет расти в сторону Гурьевска и Космодемьянского — главный архитектор
15 июня 2026
17:36
Все новости по теме
237
Недвижимость
Погода на калининградском побережье 7 июля
Читать