17:36

Калининград будет расти в сторону Гурьевска и Космодемьянского — главный архитектор

  1. Калининград
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Калининград в ближайшие годы будет развиваться в сторону Гурьевска, микрорайона Космодемьянского и юга за улицей Карамзина. Такое мнение высказал главный городской архитектор Андрей Анисимов, его слова «Балтик Плюс» передаёт в понедельник, 15 июня.

По словам градостроителя, у этих территорий есть потенциал для новых кварталов, в том числе из-за интереса застройщиков. Южный участок вдоль окружной уже превратился в крупную жилую зону. Кроме расширения к окраинам, Калининград может расти за счёт переформатирования слабо развитых площадок внутри городской среды, включая частные промзоны вдоль Преголи.

Алексей Беспрозванных, рассуждая о темпах застройки и плотности населения, сравнил Калининград со столицей, а Гурьевский округ — с Московской областью.  

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