Калининградские ипотечники накопили долгов перед банками, но продажа с торгов залогового жилья заметно снизилась

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Калининградская область в первом полугодии 2026 года показала самое сильное снижение объёма продаж залоговой жилой недвижимости среди регионов Северо-Западного федерального округа. Такой вывод следует из данных коллекторского агентства «Долговой Консультант», опубликованных во вторник, 21 июля.

На торгах в рамках исполнительного производства реализовали только две квартиры — на 83,3% меньше, чем годом ранее. Начальная стоимость объектов составила 6,6 млн рублей, в ходе торгов она выросла на 2,2% — до 6,7 млн рублей. Средняя стоимость проданной квартиры — 3,33 млн рублей, что на 15% выше показателя первого полугодия 2025-го.

В целом по СЗФО ситуация развивалась похожим образом. Обратный тренд отмечен лишь в Вологодской области, где количество реализованных объектов выросло на 52,4%, а также в Санкт-Петербурге — на 44,7%.

По мнению экспертов, резкое сокращение продаж в регионе может говорить не только о дефиците ликвидных объектов, но и о снижении спроса на жильё, которое продаётся через исполнительное производство.

На федеральном уровне рынок, напротив, показывает рост. В январе—июне 2026 года в России состоялись торги по 1 172 объектам жилой недвижимости — квартирам, долям в собственности и домам. Это на 7,5% больше, чем годом ранее. Общая сумма выручки превысила 3,89 млрд рублей, увеличившись за год на 14%. Средняя стоимость одного объекта достигла 3,32 млн рублей.

Ситуация в Калининградской области развивается на фоне заметного роста ипотечной просрочки. По состоянию на 1 мая задолженность жителей региона по ипотечным кредитам достигла 1,25 млрд рублей против 1,13 млрд рублей на начало года. За четыре месяца показатель вырос на 120 млн рублей.

За год рост оказался ещё более значительным: на начало 2025 года объём просроченной ипотеки составлял 517 млн рублей. Таким образом, за 2025 год задолженность увеличилась более чем в два раза.

Эксперты отмечают, что рост ипотечных долгов обычно приводит к увеличению числа исполнительных производств, однако этот процесс происходит с задержкой. Ранее снижение количества торгов связывали с сокращением числа привлекательных объектов, попытками банков и заёмщиков договориться до стадии реализации имущества, а также с неопределённостью итоговой цены на торгах.

На этом фоне в Калининградской области в ближайшие периоды возможно увеличение предложения залогового жилья. Однако пока рост проблемной ипотеки не отражается в статистике продаж.