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Волны под три метра, но где-то можно купаться: погода на калининградском побережье 21 июля

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Волны под три метра, но где-то можно купаться: погода на калининградском побережье 21 июля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Побережье пестрит чёрными и жёлтыми флагами. Об обстановке на курортах «Клопс» рассказали спасатели. 

Во вторник, 21 июля, на море волнение.

  •  Балтийск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +20 °C, шторм. Ветер усиливается, высота волн достигает 1,5-2 метров.
  •  Зеленоградск: флаг чёрный, купание запрещено. Температура воды +19 °C, ветер западный 15 м/с.
  •  Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +19 °C, воздуха +15 °C, но в течение дня потеплеет до +18 °C. Волна — полтора метра. «Погодка испортилась», — резюмирует спасатель.
  •  Светлогорск: чёрный флаг, купание запрещено. Температура воды +18 °C, волна почти три метра.
  •  Янтарный: красный флаг, купание запрещено. Температура воды +19 °C, отбойное течение.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
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