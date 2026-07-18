Дождливо, но пока это не помеха: погода на калининградском побережье 18 июля

В субботу, 18 июля, зайти в воду можно везде — дождь и прохладная вода отдыхающим не мешают. Об обстановке на курортах «Клопс» доложили спасатели.
- Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с ограничениями. Температура воды +20 °C.
- Зеленоградск: без флага, купаться можно. Температура воды +18 °C.
- Пионерский: флаг жёлтый, купание можно, но осторожно. Температура воды +20 °C.
- Светлогорск: флаг жёлтый, купание разрешено. Температура воды +18 °C.
- Янтарный: флаг жёлтый, купаться можно. Температура воды +18 °C.
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