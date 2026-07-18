10:19

Дождливо, но пока это не помеха: погода на калининградском побережье 18 июля

  1. Калининград
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Дождливо, но пока это не помеха: погода на калининградском побережье 18 июля - Новости Калининграда

В субботу, 18 июля, зайти в воду можно везде — дождь и прохладная вода отдыхающим не мешают. Об обстановке на курортах «Клопс» доложили спасатели.

  • Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с ограничениями. Температура воды +20 °C.
  • Зеленоградск: без флага, купаться можно. Температура воды +18 °C.
  • Пионерский: флаг жёлтый, купание можно, но осторожно. Температура воды +20 °C.
  • Светлогорск: флаг жёлтый, купание разрешено. Температура воды +18 °C.
  • Янтарный: флаг жёлтый, купаться можно. Температура воды +18 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
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