10:43

Море стало тёплым, как озеро: погода на калининградском побережье 17 июля

  1. Калининград
Автор:
Море стало тёплым, как озеро: погода на калининградском побережье 17 июля - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Море в Балтийске так сильно прогрелось, что больше напоминает озеро. Об обстановке на курортах «Клопс» рассказали спасатели. 

В пятницу, 17 июля, насладиться летом и зайти в воду получится везде.

  • Балтийск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C, ветер восточный. «Людей хватает. Море сейчас как болото или озеро», — комментирует спасатель.
  • Зеленоградск: флаг жёлтый, в воду заходить с осторожностью. Температура воды +18 °C, воздуха +24 °C. Ветер юго-восточный, море спокойное.
  • Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Температура воды +20 °C, воздуха на данный момент +27 °C. Волнения и ветра нет. «Всё хорошо, всё супер», — говорит собеседник «Клопс».
  • Светлогорск: жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C, днём может прогреться до +22 °C. Ветер юго-западный, море спокойное. 
  • Янтарный: жёлтый флаг, в воду можно заходить с осторожностью. Температура воды +19 °C, пляж на глазах заполняется людьми.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
Свежие новости по теме
«Нам пока везёт»: погода на калининградском побережье 4 августа
10:16
«Всё отлично»: погода на калининградском побережье 3 августа
Вчера
10:15
В Янтарном море набирает силу: ситуация на калининградском побережье 2 августа
02 августа 2026
10:15
На море штиль: погода на калининградском побережье 1 августа
01 августа 2026
10:41
«Пока всё как положено»: погода на калининградском побережье 31 июля
31 июля 2026
10:21
Все новости по теме
3 535
Море и побережье Погода