Три чёрных флага, красный и зелёный: погода на калининградском побережье 19 июля

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На большинстве пляжей побережья Балтики искупаться не получится. Об обстановке на курортах «Клопс» рассказали спасатели.

В воскресенье, 19 июля, насладиться летом и зайти в воду получится везде.

Балтийск: чёрный флаг. Волнение до метра. Температура воды — +20 °С, воздуха — +20 °С. Есть сильный накат из-за сильного ветра, который был ночью;

Зеленоградск: чёрный флаг. Температура воды составляет +18 °С, воздуха — +20 °С. Волны небольшие, 0,7-0,5 м;

Пионерский: зелёный флаг. Воздух прогрелся до +21 °С, вода — до +20 °С. Есть лёгкое волнение 0,5 м;

Светлогорск: чёрный флаг. Течение отбойное, волна 0,5 балла. Воздух прогрелся до +19 °С, вода — +18 °С;

Янтарный: красный флаг. Есть небольшое волнение. Температура воды — +16 °С, воздуха — +22 °С.

Информация актуальна на момент публикации.