В Калининграде зарплаты растут быстрее цен на вторичку: эксперты считают, что жильё может подорожать

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В Калининграде квартиры на вторичном рынке ещё не отыграли рост доходов жителей. Об этом говорится в исследовании «Циана» и hh.ru, опубликованном в четверг, 18 июня.

Аналитики сравнили 77 крупных российских городов. Калининград попал в группу, где доходы жителей увеличивались быстрее среднего, а вторичное жильё дорожало медленнее.

Средняя зарплата в Калининграде достигла 74,5 тысячи рублей, а квадратный метр на вторичном рынке — 158,6 тысячи рублей. За год доходы прибавили 19%, жильё — 8%. В среднем по крупным городам России вторичка подорожала на 9%, а оплата труда выросла на 16%.

«Потенциал роста цен на рынке жилья сохраняется в двух группах городов: <...> в крупнейших межрегиональных центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Нижний Новгороде, а также <...> в локациях, где за последний год заметно увеличились доходы населения, но рынок пока что не успел отреагировать на этот рост», — отметила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.