В Калининграде будущий газон на Фрунзе стал бесплатной столовой для голубей (видео)

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В Калининграде благоустройство территории на улице Фрунзе неожиданно обернулось птичьим банкетом: семена, из которых должна вырасти трава будущего газона, уже несколько дней с аппетитом поедают голуби. Видео пернатого пиршества очевидцы сняли в среду, 1 июля, и передали «Клопс».

Возле домов №44–50 прокладывают тропинки и делают озеленение в рамках благоустройства сквера. Пока люди ждут новую зелёную зону, птицы, похоже, решили, что праздник уже начался.

«Интересно, когда дело дойдёт до посева газонов в самом сквере, их тоже голуби уничтожат?» — недоумевает местная жительница Юлия.