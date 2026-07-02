14:35

В Калининграде будущий газон на Фрунзе стал бесплатной столовой для голубей (видео)

  1. Калининград
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В Калининграде будущий газон на Фрунзе стал бесплатной столовой для голубей (видео) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

В Калининграде благоустройство территории на улице Фрунзе неожиданно обернулось птичьим банкетом: семена, из которых должна вырасти трава будущего газона, уже несколько дней с аппетитом поедают голуби. Видео пернатого пиршества очевидцы сняли в среду, 1 июля, и передали «Клопс».

Возле домов №44–50 прокладывают тропинки и делают озеленение в рамках благоустройства сквера. Пока люди ждут новую зелёную зону, птицы, похоже, решили, что праздник уже начался.

«Интересно, когда дело дойдёт до посева газонов в самом сквере, их тоже голуби уничтожат?» — недоумевает местная жительница Юлия.

Женщина подчёркивает: прожорливые голуби — скорее ложка дёгтя в бочке мёда. В целом благоустройством она довольна. По её словам, недавно на территории замостили так называемые народные тропы — стихийные дорожки, которыми жители пользовались годами.

В Калининграде будущий газон на Фрунзе стал бесплатной столовой для голубей (видео) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
В Калининграде будущий газон на Фрунзе стал бесплатной столовой для голубей (видео) - Новости Калининграда | Фото: «Клопс»
Фото: «Клопс»

Согласно смете в проектной документации, размещённой на сайте госзакупок, на газоны будущего сквера планируют потратить около полумиллиона рублей. «Клопс» направил запрос в городскую администрацию, чтобы выяснить, как  будут защищать посевы от пернатых дегустаторов.

На благоустройство сквера на Фрузе планируют потратить порядка 16 млн рублей.

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