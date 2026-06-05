«Очень жадным был, увы, сторож консульства Литвы»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Очень жадным был, увы,
Сторож консульства Литвы.
Полный бак залил литвин
И не платит за бензин.
Беспредел в лесу творится:
Лось задержан на границе.
Зверь с системой незнаком —
Там нельзя идти пешком!
От рыданий самоката
Не спалось Калининграду:
Гаджет звал на всю округу
Маму, папу и подругу!
На Московском этим летом
Роскошь — просто туалеты,
Он послужит очень ловко
И помойкой, и кладовкой!
Наш суровый грузовик
Ехать трассой не привык,
А у жителей — вопрос:
Кто теперь починит мост?
Спели вам, превознося,
Про заблудшего лося,
Про арендный самокат,
Что мешает всем подряд,
Про литовский пируэт
И заброшенный клозет,
Про досадный мостопад —
Это всё Калининград!
Постоянные отключения газа в Калининграда, повреждение новой спортплощадки и ограничение для самокатов — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.