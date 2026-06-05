«Очень жадным был, увы, сторож консульства Литвы»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Очень жадным был, увы,

Сторож консульства Литвы.

Полный бак залил литвин

И не платит за бензин.



Беспредел в лесу творится:

Лось задержан на границе.

Зверь с системой незнаком —

Там нельзя идти пешком!



От рыданий самоката

Не спалось Калининграду:

Гаджет звал на всю округу

Маму, папу и подругу!



На Московском этим летом

Роскошь — просто туалеты,

Он послужит очень ловко

И помойкой, и кладовкой!



Наш суровый грузовик

Ехать трассой не привык,

А у жителей — вопрос:

Кто теперь починит мост?



Спели вам, превознося,

Про заблудшего лося,

Про арендный самокат,

Что мешает всем подряд,

Про литовский пируэт

И заброшенный клозет,

Про досадный мостопад —

Это всё Калининград!