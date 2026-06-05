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«Очень жадным был, увы, сторож консульства Литвы»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

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«Очень жадным был, увы, сторож консульства Литвы»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

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Выпуск №92
05 июня 2026

Куплеты на события недели_01-07.06.2026

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Очень жадным был, увы,
Сторож консульства Литвы.
Полный бак залил литвин
И не платит за бензин.

Беспредел в лесу творится:
Лось задержан на границе.
Зверь с системой незнаком —
Там нельзя идти пешком!

От рыданий самоката
Не спалось Калининграду:
Гаджет звал на всю округу
Маму, папу и подругу!

На Московском этим летом
Роскошь — просто туалеты,
Он послужит очень ловко
И помойкой, и кладовкой!

Наш суровый грузовик
Ехать трассой не привык,
А у жителей — вопрос:
Кто теперь починит мост?

Спели вам, превознося,
Про заблудшего лося,
Про арендный самокат,
Что мешает всем подряд,
Про литовский пируэт
И заброшенный клозет,
Про досадный мостопад —
Это всё Калининград!

Постоянные отключения газа в Калининграда, повреждение новой спортплощадки и  ограничение для самокатов — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
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