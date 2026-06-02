Грузовик обрушил мостик в Светловском округе, жители СНТ остались без проезда к домам (фото)

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В Светловском округе под весом грузовика обвалился мостик, перекинутый над старой, ещё довоенной канавой на лесной просеке. Теперь до расположенного неподалёку СНТ приходится добираться в обход. На проблему местные пожаловались на официальной странице губернатора Калининградской области во «ВКонтакте».

Авария случилась 25 мая, и с тех пор жители СНТ «Балтика-1», до которого от этого места около километра, фактически отрезаны от шоссе, рассказала «Клопс» местная жительница Татьяна.

«Мы лишены возможности проезжать до общества, — написала она. — Дорога пролегает через лесной массив, ходить по ней небезопасно. Часто встречаются бездомные голодные собаки, а там ходят дети в школу и обратно, пенсионеры идут пешком с рейсовых автобусов.

Ходить страшно, а ездить стало невозможно! Мы в отчаянии».

Теперь, как объяснила Татьяна, людям приходится пользоваться объездом, делая крюк в несколько километров по дороге через соседнее СНТ. Но она, по словам посельчанки, тоже далеко не в идеальном состоянии.

Тяжёлый автомобиль, веса которого не выдержало сооружение, вёз песок на стройплощадку — одна из местных семей возводит в «Балтике-1» дом, рассказал «Клопс» председатель СНТ Игорь Фургачёв.

«Ругались мы уже с ними, — говорит он. — Заказали люди себе доставку 30 тонн песка. Да сам грузовик. Итого машина весом 50 тонн заехала на этот мостик, который пешеходный практически. Грубо говоря, он встал на дыбы. Торчал он оттуда просто вверх свечкой, этот грузовик. Как ещё водитель не убился!»

Как и когда восстановят переправу через канаву (а это часть старой, ещё немецкой системы очистных сооружений), неизвестно. У руководства СНТ прав на это нет, территория к нему не относится.

А сама ситуация даже неприятнее, чем кажется на первый взгляд, утверждает Фургачёв. Рухнувший мостик только вскрыл давний нарыв — от бездорожья жители товарищества страдают уже много лет.

«Мы с 2012 года бьёмся, — рассказывает председатель. — СНТ «Балтика-1» расположено на 16-м километре Балтийского шоссе, и к нам официальной дороги не существует. Даже когда там этот мостик был, ещё с советских времён — это не дорога.

Люди использовали проезд как дорогу, но юридически это — межквартальная просека».

Из-за этого возникает множество проблем. В посёлке живут от форс-мажора до форс-мажора, каждый раз выходя из положения как придётся. Однажды, рассказывает Фургачёв, заболевшего человека до шоссе, где ждала скорая, родные везли в садовой тачке.

По словам Игоря Абрамовича, этот вопрос не раз обсуждали в областном минприроды, но всё упирается в то, что земли принадлежат лесному фонду и сменить их назначение очень сложно.

На странице губернатора представитель администрации Светловского округа пообещал уточнить информацию и дать ответ позже. «Клопс» также обратился с запросом к муниципальным властям и в региональное минприроды с просьбой прокомментировать ситуацию.