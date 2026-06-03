В Калининградской области охранник литовского генконсульства уехал с АЗС, не заплатив за бензин (видео)

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Охранник Генерального консульства Литвы в Калининграде заправил служебный Lexus RX450h на АЗС в Нестеровском районе и уехал, не оплатив топливо. Об этом «Клопс» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошёл 7 мая на автозаправке в Чернышевском (ул. Озёрная, 3). Машину с дипломатическими номерами заправили бензином АИ‑95 на сумму 3 144 рубля. После этого водитель просто уехал. Сотрудник заправки обратился в отдел полиции по Нестеровскому муниципальному округу и подал заявление о привлечении нарушителя к ответственности.

По информации источника, полиция направит в представительство МИД России в Калининграде уведомление о нарушении сотрудником консульства норм российского законодательства. Это может стать поводом для направления официальной ноты литовской стороне.