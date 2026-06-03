Ночь без сна: на Громовой сломанный арендный самокат довёл жителей до отчаяния (видео)

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В Калининграде на улице Ульяны Громовой уже более суток стоит самокат, который издаёт постоянный звуковой сигнал и мешает жителям ближайших домов. Об этом «Клопс» рассказала горожанка Ольга.

«Сутки стоит и издаёт звуки: пи-пи-пи... Ночь пищал и сейчас пищит», — пожаловалась калининградка.

Самокат оставлен возле жилого дома. Судя по видео, которое читательница прислала в редакцию, кто-то уже пытался самостоятельно заставить замолчать раздражающий сигнал. У транспортного средства вскрыта панель управления, наружу торчат провода. Однако даже после этого звуковой сигнал не прекратился.

Почему техника начала непрерывно пищать, неизвестно. Возможно, дело в неисправности системы или сбое электроники.

«Клопс» связался с кикшеринговой компанией, которой принадлежит самокат. Представители сервиса пообещали в кратчайшие сроки устранить неисправность.