Калининградец нашёл объявления о заездах по морским пляжам и получил неожиданный ответ от ГИБДД

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Житель Калининграда Максим (имя изменено) попытался добиться проверки организаторов джип-туров и поездок на квадроциклах и электромотоциклах по побережью Балтийского моря и Балткосе. Однако столкнулся с проблемой разграничения полномочий между ведомствами. Об этом он рассказал «Клопс».

Поводом для обращения стали многочисленные объявления на популярных интернет-площадках. В них предлагались поездки по пляжам и природным территориям, а в качестве рекламы использовались фотографии техники, сделанные непосредственно на побережье. По мнению заявителя, снимки сами по себе свидетельствуют о возможном нарушении природоохранного законодательства.

Обращение было направлено в Госавтоинспекцию. В ответе ведомства за подписью замначальника регионального управления ГИБДД Сергея Ахремцева говорится, что контроль за соблюдением режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос больше не относится к компетенции органов внутренних дел. По его словам, после вступления в силу изменений в КоАП такие дела рассматривают органы экологического надзора, в том числе Росприроднадзор.

Кроме того, в ГИБДД указали, что для проведения проверки необходимы сведения о конкретных обстоятельствах возможного правонарушения — то есть о дате, времени и месте его совершения. Поскольку этих данных в обращении не содержалось, провести всестороннее рассмотрение заявления не представилось возможным. Ведомство разъяснило, что заявитель может обратиться повторно, предоставив более подробную информацию.

«Меня больше всего удивляет, что нарушители фактически сами всё про себя рассказывают, — недоумевает Максим. — Они публикуют объявления, выкладывают фотографии поездок по пляжам, открыто рекламируют такие услуги. Казалось бы, вся информация находится в свободном доступе.

Но на практике оказывается, что этого недостаточно: нужно ещё установить конкретную дату, время и место каждого случая. Получается странная ситуация — нарушения демонстрируются публично, однако добиться реакции и привлечения виновных к ответственности оказывается совсем не так просто».