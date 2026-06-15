Калининградцу не разрешили зарядить самокат в «Ласточке»: в РЖД объяснили причину, но вопросы остались

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В электричке до Светлогорска калининградцу запретили зарядить электросамокат от розетки. Об этом «Клопс» рассказал сам пассажир.

Мужчина сел в поезд в Чкаловске. Обычно он заряжал самокат по дороге в Пионерский, но на этот раз последовало замечание.

«Контролёр остановилась и сказала, чтобы самокат был отключён. Якобы такое распоряжение дал машинист поезда», — говорит читатель.

Как пояснили «Клопс» в пресс-службе ОАО «РЖД», запрет распространяется не только на электросамокаты, но и на другие средства индивидуальной мобильности — гироскутеры и моноколёса.

«Запрет на зарядку СИМ — это вынужденная мера, основанная на реальных рисках, рекомендациях МЧС России и инцидентах, зафиксированных ранее», — сообщили в РЖД.

Перевозчик назвал две основные причины ограничения. Первая — возможное возгорание литиевого аккумулятора, особенно если батарея или зарядное устройство повреждены. Вторая — риск перегрузки электросети поезда.

В РЖД утверждают, что розетки в «Ласточках» предназначены для маломощной техники — телефонов, планшетов и ноутбуков. Зарядные устройства самокатов потребляют значительно больше электроэнергии, и это может привести к короткому замыканию или поломке оборудования.

При этом в ответе не указано, на какую максимальную мощность рассчитаны розетки в вагонах и что считать допустимым потреблением. Компания также не привела результаты испытаний, статистику возгораний СИМ в поездах или данные, позволяющие сравнить риски от зарядки самокатов, ноутбуков и телефонов.

В РЖД сослались на официальные разъяснения МЧС о запрете заряжать устройства с литиевыми аккумуляторами в закрытых помещениях, включая транспорт, но не указали номер, дату и название документа. Корреспондент «Клопс» попытался найти его самостоятельно, но поиски в открытых источниках не дали результата.

Зато нашлась памятка по пожарной безопасности от МЧС для предотвращения взрывов и возгораний. В ней говорится, что при зарядке запрещено оставлять устройства без присмотра. В списке, кстати, есть смартфоны, ноутбуки, пауэрбанки, в которых также используются литиевые батареи.

«Перевозчик и локомотивная бригада поезда не могут гарантировать исправность зарядного устройства и аккумулятора конкретного самоката, который пассажир подключает к розетке», — добавили в компании, однако не указали, как, следуя этой логике, проверяется состояние зарядки телефона или ноутбука пассажира.

В РЖД уточнили, что перевозить электросамокат в «Ласточке» можно. Устройство необходимо сложить, если это предусмотрено конструкцией, и разместить в зоне для ручной клади или под сиденьем, не мешая другим пассажирам.

Контролировать соблюдение требования может разъездной билетный кассир. В компании сослались на закон «О транспортной безопасности», позволяющий возлагать на сотрудников перевозчика обязанности по обеспечению безопасности в поезде.

«Клопс» направил запрос в Роспотребнадзор. Редакция хочет уточнить, на каких нормах основан запрет, обязан ли перевозчик заранее информировать пассажиров об ограничении и должны ли у розеток размещаться соответствующие предупреждения. На момент публикации ответа от ведомства не поступило.