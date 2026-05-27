В Калининграде часть газонов не будут косить до осени, а для самокатов ввели ограничения

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В Калининграде утвердили изменения в правила благоустройства города. Решение принял горсовет на очередном заседании в среду, 27 мая.

Самокаты и другие СИМ

Одно из главных нововведений касается средств индивидуальной мобильности — электросамокатов и других СИМ. В правилах впервые обозначат зоны, где движение запрещено или ограничено, и места размещения самокатов. Компании-агрегаторы должны будут контролировать это через программное обеспечение.

Промчаться не быстрее 15 км/ч можно:

в парках и скверах; на набережных; стадионах; площадях и бульварах; возле школ, больниц и соцобъектов; рядом с остановками общественного транспорта.

Полностью запретили движение СИМ:

у вокзалов; рядом со зданиями федеральных органов власти и прокуратуры; на детских и спортивных площадках; в подземных переходах.

Операторов проката обязали размещать самокаты только в специальных точках, а также убирать брошенные устройства в течение двух часов после уведомления властей.

Как будут регулировать личные средства индивидуальной мобильности, пока непонятно. Также неясны и штрафы за нарушения.

Первоначально прокуратура Калининградской области раскритиковала проект и дала отрицательное заключение. Как было сказано на заседании горсовета, замечания ведомства учли.

Уличные артисты

В правила впервые включили уличные выступления — музыкальные, литературные, танцевальные и другие. Порядок теперь нужно согласовывать с властями.

Озеленение

В правилах подробно прописан порядок посадки деревьев, ухода за газонами и покоса травы. Разнотравные газоны не тронут всё лето и скосят только в сентябре. Обычную лужайку придётся стричь, если трава вырастет выше 15 сантиметров.

Уборка листвы

Здесь также появились новые требования. На обычных газонах, вдоль дорог и на детских площадках листья придётся убирать, а в лесопарках и на луговых площадках их оставят для сохранения экосистемы. Уборку под каштанами сделали обязательной из-за распространения вредных насекомых.

Стройплощадки

Со строителей сняли обязательства окрашивать ограждения в сине-белый цвет.