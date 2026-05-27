В Калининграде часть газонов не будут косить до осени, а для самокатов ввели ограничения

В Калининграде утвердили изменения в правила благоустройства города. Решение принял горсовет на очередном заседании в среду, 27 мая.
Самокаты и другие СИМ
Одно из главных нововведений касается средств индивидуальной мобильности — электросамокатов и других СИМ. В правилах впервые обозначат зоны, где движение запрещено или ограничено, и места размещения самокатов. Компании-агрегаторы должны будут контролировать это через программное обеспечение.
Промчаться не быстрее 15 км/ч можно:
- в парках и скверах;
- на набережных;
- стадионах;
- площадях и бульварах;
- возле школ, больниц и соцобъектов;
- рядом с остановками общественного транспорта.
Полностью запретили движение СИМ:
- у вокзалов;
- рядом со зданиями федеральных органов власти и прокуратуры;
- на детских и спортивных площадках;
- в подземных переходах.
Операторов проката обязали размещать самокаты только в специальных точках, а также убирать брошенные устройства в течение двух часов после уведомления властей.
Как будут регулировать личные средства индивидуальной мобильности, пока непонятно. Также неясны и штрафы за нарушения.
Первоначально прокуратура Калининградской области раскритиковала проект и дала отрицательное заключение. Как было сказано на заседании горсовета, замечания ведомства учли.
Уличные артисты
В правила впервые включили уличные выступления — музыкальные, литературные, танцевальные и другие. Порядок теперь нужно согласовывать с властями.
Озеленение
В правилах подробно прописан порядок посадки деревьев, ухода за газонами и покоса травы. Разнотравные газоны не тронут всё лето и скосят только в сентябре. Обычную лужайку придётся стричь, если трава вырастет выше 15 сантиметров.
Уборка листвы
Здесь также появились новые требования. На обычных газонах, вдоль дорог и на детских площадках листья придётся убирать, а в лесопарках и на луговых площадках их оставят для сохранения экосистемы. Уборку под каштанами сделали обязательной из-за распространения вредных насекомых.
Стройплощадки
Со строителей сняли обязательства окрашивать ограждения в сине-белый цвет.
Власти Калининграда уверяют, что не собираются ограничивать полностью движение СИМ.