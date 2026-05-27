Мух не ел, по сараю бегал: семья отбила воробьиного слётка у своей кошки (видео)

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В Калининграде домашняя кошка устроила настоящую охоту на воробьиного отпрыска, но довести дело до конца ей не дали хозяева. Историю спасения птенца «Клопс» рассказала местная жительница Марина.

По словам женщины, Мася исправно ловила мышей, а вот в поедании птенцов раньше замечена не была. Но в этот раз пушистая хищница решила разнообразить меню.

«Смотрим — она носится по лужайке с воробьём, а на ёлке сидят родители и орут на весь участок», — рассказала хозяйка.

Сначала кошку пытались поймать. По лужайке за охотницей носилась вся семья, включая двух маленьких дочерей. В итоге глава семьи догадался отогнать кошку струёй воды из шланга. По словам Марины, Мася ушла «крайне оскорблённой, на морде явно читалось, что её незаслуженно лишили законной добычи».

Птенца посадили в коробку и стали решать, что с ним делать.