Чёрный флаг, красный и три жёлтых: погода на калининградском побережье 12 июля

В воскресенье, 12 июля, в большинстве мест на побережье Балтийского моря купаться можно, но с большой осторожностью. Об обстановке на курортах «Клопс» доложили спасатели.
- Балтийск: жёлтый флаг. Днём вода прогреется до +19–20 °С. Ветер дует с берега. Купание разрешено, но с осторожностью;
- Зеленоградск: чёрный флаг. Температура воды составляет +18 °С. Штормового предупреждения нет, неблагоприятных погодных явлений не объявлено;
- Пионерский: флаг жёлтый. Температура воды — +19 °С, воздуха — +20 °С. Скорость ветра достигает 5-7 м/с, высота волны — около одного метра;
- Светлогорск: флаг красный. Вода прогрелась до +17–18 °С. Ветер дует с северо-востока, фиксируются небольшие волны. «Пасмурно, натягивает дождик, поэтому купаться можно, но с осторожностью», — говорят местные спасатели;
- Янтарный: флаг жёлтый. Температура воды составляет +17-18 °С, высота волны — полметра. В течение дня ожидаются кратковременные дожди. Купаться можно, но с осторожностью.
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Синоптики пообещали жителям Калининградской области пасмурную и местами дождивую погоду в воскресенье, 12 июля.