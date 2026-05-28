«Я вам открою тайну»: Ермак заявил, что туалеты в кафе на побережье бесплатны для всех

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На побережье Калининградской области туалеты в кафе и гостиницах должны быть бесплатными для всех посетителей. Об этом в четверг, 28 мая, заявил «Клопс» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак, отвечая на вопрос о нехватке санузлов рано утром и поздно вечером.

Жители и гости региона жалуются, что муниципальные санузлы работают по ограниченному графику, тогда как пляжи остаются заполненными до позднего вечера.

«Я вам открою тайну. Во всех этих учреждениях туалеты бесплатные. И никто не имеет права вас не пустить или выгнать из туалета, который расположен в кафе или в гостинице. Вы можете туда пойти спокойно и всё необходимое там сделать, помыть руки, поправить макияж», — сказал Ермак.

Министр добавил, что в случае отказа посетители могут обращаться с жалобами в Роспотребнадзор, и объяснил, почему муниципальные туалеты на пляжах остаются платными.

«Все те деньги, которые там зарабатываются, они идут на ту же самую пляжную инфраструктуру, на воду, на содержание туалетов», — отметил Ермак.