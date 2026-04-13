Футболист-подросток из Калининграда набросился на судью и пнул его шипованной бутсой на детском турнире (видео)

В Светлогорске во время финального матча детского областного турнира по футболу произошёл скандальный инцидент — один из игроков напал на арбитра. Очевидцы передали «Клопс» видео этого инцидента.
В воскресенье, 12 апреля, шла игра между командами из Калининграда и Гурьевска. С первых минут преимущество было на стороне калининградцев, однако к середине тайма ситуация на поле резко вышла из-под контроля.
На 14-й минуте у ворот гурьевской команды возник спорный эпизод при розыгрыше углового. Между калининградским футболистом и судьёй произошла перепалка, арбитр показал подростку красную карточку.
Решение не устроило мальчика. Спустя несколько секунд он напал на судью и начал избивать его руками и ногами. Один из ударов шипами пришёлся по ноге, арбитр упал на газон.
На поле выбежали запасные игроки и представители тренерского штаба двух команд. Судья поднялся и остановил матч. Команде, где выступает хулиган, засчитали техническое поражение, победителем финала признали команду из Гурьевска.
Что говорит эксперт
Как сообщил «Клопс» президент Федерации футбола Калининградской области Александр Гвардис, сейчас в организации собирают документы о произошедшем на поле. «После того как разберёмся, будем принимать решение», — отметил Гвардис.
По его словам, в ближайшие два-три дня состоится заседание контрольно-дисциплинарного комитета. Инцидент рассмотрят и дадут ему правовую оценку.
Подобные случаи на детских турнирах в регионе встречаются редко. На играх более высокого уровня последствия для хулиганов весьма серьёзные.
В 2020 году бывший капитан сборной России Роман Широков во время любительского турнира «Московский кубок селебрити» ударил судью Никиту Данченкова. Конфликт возник после неназначенного пенальти: футболист сначала угрожал арбитру, а когда тот показал карточку, ударил его кулаком в лицо и добавил ногой. Широков получил 100 часов обязательных работ, штраф в 100 тысяч рублей и отстранение от футбольной деятельности.
Ещё более жёсткий эпизод произошёл в 2010 году во Втором дивизионе. Защитник кемеровского «Кузбасса» Аполлон Лемешко во время матча с «Читой» ударил судью Игоря Панина в челюсть. Арбитр потерял сознание прямо на поле, а матч был остановлен. По решению КДК РФС футболиста дисквалифицировали пожизненно.
Громкий скандал случился и в 2011 году на уровне молодёжных команд Премьер-лиги во время встречи «Терека» и «Краснодара». Произошла потасовка, представители одного из клубов оказали физическое давление на арбитра Мусу Кадырова. Позже судья сам напал на одного из игроков. В итоге Кадыров был пожизненно отстранён от судейства.
Экс-тренер «Балтики» Евгений Калешин после неудачного матча наступил на ногу рефери и обматерил последнего. Получив штрафы и дисквалификацию, наставник калининградской команды даже обратился к психотерапевту.