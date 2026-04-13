Футболист-подросток из Калининграда набросился на судью и пнул его шипованной бутсой на детском турнире (видео)

В Светлогорске во время финального матча детского областного турнира по футболу произошёл скандальный инцидент — один из игроков напал на арбитра. Очевидцы передали «Клопс» видео этого инцидента.

В воскресенье, 12 апреля, шла игра между командами из Калининграда и Гурьевска. С первых минут преимущество было на стороне калининградцев, однако к середине тайма ситуация на поле резко вышла из-под контроля.

На 14-й минуте у ворот гурьевской команды возник спорный эпизод при розыгрыше углового. Между калининградским футболистом и судьёй произошла перепалка, арбитр показал подростку красную карточку.

Решение не устроило мальчика. Спустя несколько секунд он напал на судью и начал избивать его руками и ногами. Один из ударов шипами пришёлся по ноге, арбитр упал на газон.

На поле выбежали запасные игроки и представители тренерского штаба двух команд. Судья поднялся и остановил матч. Команде, где выступает хулиган, засчитали техническое поражение, победителем финала признали команду из Гурьевска.