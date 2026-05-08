«Чтобы нас спасти от бед, отключили интернет!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Дали кофе мне стакан,
А в стакане — таракан!
В детском центре на седмице
Тараканы даже в пицце!

Чтобы нас спасти от бед,
Отключили интернет!
Чтобы враг не лез на нас,
Режьте воду, свет и газ!

Пенсионеры — молодцы,
Посадили огурцы.
Жаль, в обычной старой трёшке
Нету места для картошки!

Привезли на наше взморье
Электрички с Подмосковья.
И в вагонах там — картинки:
Вместо Светлогорска — Химки!

На Преголе караулю
Я плывущую косулю
Прямо стилем баттерфляй —
И её ты не спасай!

Спели вам мы без обмана,
Про детей и таракана,
Огурцы и электрички,
И животного привычки,
Как мобильный интернет
Заглушили всем на нет.
На события наш взгляд —
Это всё Калининград!

Падение деревьев из-за ремонта дорог, миллиардные субсидии бизнесменам и выдача социального жилья после 50 лет ожидания в очереди — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

20:00
