«Чтобы нас спасти от бед, отключили интернет!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Дали кофе мне стакан,

А в стакане — таракан!

В детском центре на седмице

Тараканы даже в пицце!



Чтобы нас спасти от бед,

Отключили интернет!

Чтобы враг не лез на нас,

Режьте воду, свет и газ!



Пенсионеры — молодцы,

Посадили огурцы.

Жаль, в обычной старой трёшке

Нету места для картошки!



Привезли на наше взморье

Электрички с Подмосковья.

И в вагонах там — картинки:

Вместо Светлогорска — Химки!



На Преголе караулю

Я плывущую косулю

Прямо стилем баттерфляй —

И её ты не спасай!



Спели вам мы без обмана,

Про детей и таракана,

Огурцы и электрички,

И животного привычки,

Как мобильный интернет

Заглушили всем на нет.

На события наш взгляд —

Это всё Калининград!