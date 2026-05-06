В Калининград привезли «Ласточку» с московской схемой движения и неработающими дверями (фото)

В «Ласточке» на направлении Калининград — Светлогорск висит схема остановок в Москве и Подмосковье. Она размещена над выходами из вагонов, сообщают «Клопс» пассажиры.

В электричке не работают несколько дверей, а информирующие об этом таблички расположены не на уровне глаз. Не все сразу замечают предупреждение и вынуждены быстро искать другой выход.

Пассажиры нашли и плюсы: в вагоне работает кондиционер. Именно с этим в прошлом году возникали проблемы в поездах, курсировавших в пик курортного сезона из Калининграда в Светлогорск и Зеленоградск.

«Клопс» направил информационный запрос в отдел корпоративных коммуникаций КЖД. На момент публикации ответ не поступил.