Калининградка сняла плывущую по Преголе косулю и получила хейт в соцсетях (видео)

У Парадной набережной в Калининграде заметили спокойно плывущую по Преголе косулю. Об этом «Клопс» рассказала очевидица Ольга Волнистая, добавив, что соцсети неоднозначно отреагировали на её пост о неожиданной встрече.

Ольга с мужем гуляла утром в воскресенье, 3 мая. К супругам подошёл мужчина, показал пальцем на воду и сказал: «Смотрите!»

Увидев плывущую косулю, Ольга запереживала и стала думать, куда можно обратиться за помощью. Но позже она поняла, что животное движется целенаправленно и спокойно пересекает реку.

«Она плыла туда, где нет людей, собак и транспорта. Я успокоилась, когда увидела, что косуля подплывает к берегу. Мы спокойно пошли дальше», — рассказывает собеседница «Клопс».

Ольга опубликовала ролик в соцсети, и на женщину обрушился хейт. Люди стали писать, что она безразлично отнеслась к животному, которое нужно было обязательно вызволить из воды.