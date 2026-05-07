Калининградка нашла двух тараканов и их яйца на дне стакана кофе, купленного в буфете детского центра (фото)

Калининградка обнаружила таракана в кофе из буфета, когда ждала внуков с занятий в одном из детских центров. Об этом «Клопс» рассказал отец детей Владимир (имя изменено).

Уже почти допив напиток, женщина открыла крышку пластикового стаканчика и обнаружила внутри «двух сваренных тараканов и их яйца».

«Перед ней извинились и предложили налить новый кофе. Мама говорит: из того же термопода?» — пересказывает диалог Владимир.

После этого выяснилось, что один из мальчиков нашёл в пицце, купленной в буфете детского центра, мёртвого таракана. Девочке стало плохо после кислого салата: несколько дней было несварение, ребёнок не мог посещать уроки по вокалу.

Сын и дочка Владимира обедают в школе около 12:00 и перед кружком успевают проголодаться. Они берут еду из дома или перекусывают в буфете. Там продаются полноценные блюда, выпечка и снеки. После инцидента родители перестали покупать там еду. «Мы не враги своих детей, чтобы продолжать их так кормить», — добавил Владимир.

По словам мужчины, их группа в Роспотребнадзор пока не обращалась. Родители пытались обсудить ситуацию с персоналом столовой, но получили ответ в грубой форме.

«Клопс» обратился за комментарием в учреждение. Там пояснили, что жалоб на насекомых в еде не поступало. Столовая напрямую к центру не относится, она арендуется частным предпринимателем.