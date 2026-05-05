В Калининградской области клиенты нескольких операторов пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

Жители нескольких районов Калининградской области столкнулись с перебоями в работе мобильной связи. Как рассказали «Клопс» читатели, не открываются сайты и мессенджеры, а у части пользователей возникли проблемы с GPS-навигацией. Неполадки также фиксирует сервис Downdetector.

Сообщения о сбоях начали поступать примерно с 10:00. В региональной статистике Downdetector за последний час Yota и МТС вошли в число сервисов, на которые чаще всего жаловались жители Калининградской области: на них пришлось 11% и 5% обращений соответственно. В общей сводке также указаны Т-Банк, Google и «МегаФон».

Часть пользователей связывает неполадки с тестированием «белых списков» — перечней критически важных отечественных сайтов и приложений, включая госуслуги, банки и маркетплейсы. Доступ к таким ресурсам сохраняется при ограничении или отключении мобильного интернета. Официальных комментариев операторов о причинах сбоя на момент публикации не было.