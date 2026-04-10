«Я гулял на Виштынце, но пришлось платить в конце»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Налетела Рапунцель,

Угодила точно в цель:

Валит дерево принцесса

Просто ради интереса!

Мы с приятелем вдвоём

Дышим целый день углём.

Скоро будет в самый раз

Надевать противогаз!

Я гулял на Виштынце,

Но пришлось платить в конце.

Оказалось, что в лесу

Вход теперь как на косу!

Помидоркой закусил?

Лучше банку потряси:

Как бы съесть не повезло

С нею битое стекло!

Просто кругом голова —

В чаще кончились дрова!

Вроде действует указ,

Но пока что не для вас!

Спели вам не по запарке,

Как берут рубли в нацпарке,

Про стекляшки в помидоре

И про угольное горе,

А деревья на авто —

Не срубить теперь зато.

Вот такой недели вклад

В жизнь твою, Калининград!