«Я гулял на Виштынце, но пришлось платить в конце»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Я гулял на Виштынце, но пришлось платить в конце»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Выпуск №84
10 апреля 2026

Куплеты на события_недели_06-12.04.2026

Налетела Рапунцель,
Угодила точно в цель:
Валит дерево принцесса
Просто ради интереса!

Мы с приятелем вдвоём
Дышим целый день углём.
Скоро будет в самый раз
Надевать противогаз!

Я гулял на Виштынце,
Но пришлось платить в конце.
Оказалось, что в лесу
Вход теперь как на косу!

Помидоркой закусил?
Лучше банку потряси:
Как бы съесть не повезло
С нею битое стекло!

Просто кругом голова —
В чаще кончились дрова!
Вроде действует указ,
Но пока что не для вас!

Спели вам не по запарке,
Как берут рубли в нацпарке,
Про стекляшки в помидоре
И про угольное горе,
А деревья на авто —
Не срубить теперь зато.
Вот такой недели вклад
В жизнь твою, Калининград!

Переполненные мусорные контейнеры на Минской, салачная путина и провал автомобиля в Балтийске — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

