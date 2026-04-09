«На дне какой-то звон»: калининградец нашёл стекло в банке с маринованными помидорами (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградец Максим Р. нашёл в банке с фабричными маринованными помидорами кусок битого стекла. Об этом «Клопс» рассказал сам горожанин.

Консервы производства Беларуси Максим купил ещё в марте в одном из фирменных магазинов, но открыть их собрались только пару недель спустя.

«Открыли, часть уже съели, — рассказывает мужчина. — И на дне банки слышу какой-то звон. Как будто стекло. Не понял... Убираю остальные помидоры, смотрю, а там осколок, с резьбой, пять-семь сантиметров где-то».

Внимательнее рассмотрев содержимое, он обнаружил кроме этого куска стекла ещё несколько мелких. Максиму, успевшему сделать глоток рассола, стало не по себе. Ситуация и возмутила, и напугала: злополучные помидоры ел не только он сам, но и жена, и 11-летний сын. Любой из них мог пострадать.

Максим нашёл на этикетке банки информацию о производителе и направил претензию по электронной почте. Через несколько дней ему ответили.

«За эту дату производства записей о нарушении в технологических журналах нет, — сообщила менеджер. — Ответственные за контроль сменный мастер и сменный технолог будут наказаны материально за несоблюдение своих должностных обязанностей. С сотрудниками будет проведён дополнительный инструктаж».

Максиму принесли извинения и даже предложили компенсировать и стоимость испорченных консервов, и моральный ущерб, но калининградец считает, что этого недостаточно. Маринованные томаты произведены девять месяцев назад, по его мнению, о нарушении должно было уже стать известно. Мужчина надеялся, что опасная партия изъята из продажи.

«Или это я один такой везучий? — говорит он. — Моя цель — чтобы никто больше не пострадал. Партия от 12.09.2025, СМ:4. Если кто будет покупать или у вас дома стоит такая банка — будьте крайне осторожны. Или — сразу в мусор!»

Он направил жалобы в Госстандарт и управление торговли Облисполкома в Беларуси, где работает производитель, а также в калининградское управление Роспотребнадзора.

В управлении «Клопс» пояснили, что обращение Максима находится в работе, в положенный срок он получит официальный ответ. Ранее в ведомстве рассказывали, что нужно делать в подобных случаях: в первую очередь, обратиться в магазин, где куплен некачественный товар. Если там не реагируют, написать заявление в контролирующие органы. За подобные нарушения часто предусмотрена административная ответственность.