Топить углём не запрещено: минприроды и Роспотребнадзор ответили на жалобы калининградцев, уставших дышать гарью

Власти не могут заставить организации, которые используют угольные котельные, сменить вид топлива или провести реконструкцию. Об этом региональное министерство природных ресурсов и экологии и Роспотребнадзор сообщили в ответ на официальный запрос «Клопс» и жалобы одной из жительниц города (документ есть в распоряжении редакции).

Калининградцы не раз жаловались на запах гари в районе улиц Карла Маркса, Комсомольской, Красной, Фестивальной Аллеи и других. В качестве возможного источника загрязнения называлась котельная, которая расположена в здании Калининградского облпотребсоюза на Комсомольской, 41.

«Указанная котельная является объектом по производству теплоэнергии для собственных нужд. Топливом является каменный уголь. Использование данного вида топлива разрешено и допускается законодательством РФ», — отметили в минприроды.

При этом в ведомстве подчеркнули, что предприятия, имеющие источники вредных химических, биологических и физических воздействий на атмосферный воздух, должны заботиться о чистоте последнего. Как рассказали в министерстве, если образуются отходы, которые загрязняют воздух, организации должны «обеспечивать обращение с такими отходами».

«Установлен запрет на сжигание непосредственно именно отходов, но при этом не запрещено осуществлять топку специальными видами топлива (древесина, уголь, жидкое/газовое)», — подчеркнули в минприроды, сообщив, что контролирует качество воздуха в населённых пунктах Роспотребнадзор.

В эту службу обратилась одна из жительниц, которая попросила провести проверку на месте.

«В тот день, когда должны были приехать специалисты Роспотребнадзора, как раз никаких выбросов не было, — рассказала собеседница «Клопс». — То ли котельную не топили, то ли там как-то узнали о проверке — непонятно. В любом случае, мне сообщили, что превышение гигиенических нормативов не обнаружено. Было это в конце прошлого года. Зато в ответе Роспотребнадзора сказано, что в начале декабря Калининградскому облпотребсоюзу выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в части загрязнения воздуха».

Как сказано в ответе, организация проинформировала Роспотребнадзор, что планирует модернизировать систему отопления и подключиться к газу. Договор с «Калининградгазификацией» заключён в июле 2025 года. Срок выполнения работ — два года.

В Роспотребнадзоре отметили, что не имеют правовых оснований заставить организации сменить вид топлива или реконструировать котельную. Использовать уголь законом не запрещено, подтвердили в ведомстве.