В пяти лесничествах Калининградской области больше не принимают заявки на заготовку древесины

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В пяти лесничествах Калининградской области временно перестали принимать заявки на заготовку древесины для собственных нужд. Об этом в телеграм-канале регионального минприроды сообщили в среду, 8 апреля.

Как уточнили в министерстве, речь идёт о Железнодорожном, Славском, Нестеровском, Багратионовском и Полесском лесничествах. Доступные объёмы там закончились, поэтому ограничения будут действовать как минимум до нового периода заготовок.

«Если вы планировали заготовку древесины в этих районах, рассмотрите, пожалуйста, возможность обращения в другие лесничества региона — Краснознаменское, Калининградское, Гвардейское, Черняховское», — рекомендуют власти.

Уточнить детали можно по горячей линии минприроды: 8 (4012) 99-45-79.