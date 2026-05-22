20:00

«В центре города — сюрприз, прямо в сквере стая крыс!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

  1. Калининград
Авторы: ,
«В центре города — сюрприз, прямо в сквере стая крыс!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео) - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Все эпизоды
Выпуск №90
22 мая 2026

Куплеты на события недели 18-24.05.2026

0:00
0:00

В центре города — сюрприз,
Прямо в сквере стая крыс!
Знать, условия у нас
Для хвостатых — бизнес-класс!

Зря штрафуете меня
Да, катался без ремня,
Но настраивать радар —
Ниже пояса удар!

Пешеходный переход —
Чтобы всем идти в обход.
Нам с коляской не пройти,
Ведь забор там на пути!

На поля за эстакадой
Вам гулять ходить не надо,
Там в колодце глубина
Аж Австралия видна!

Ты да я да мы с тобою
Сварим шишку, сварим хвою,
Всё съедим, что лес послал,
Лишь бы сахар не пропал!

Спели вам опять куплеты
Мы про разные сюжеты:
Про большой в земле провал
И про штрафы наповал,
Про засилье в сквере крыс,
Про забористый каприз,
И про то, как шишкам рад
Наш с тобой Калининград!

Свалка мусора в Васильково, разрушение отмостки при ремонте дороги и падение лося в бассейн частного дома — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
Свежие новости по теме
«В центре города — сюрприз, прямо в сквере стая крыс!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
20:00
«Каждый год у нас беда — где горячая вода?»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
15 мая 2026
20:00
«Чтобы нас спасти от бед, отключили интернет!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
08 мая 2026
20:00
«Грубо делают дорогу, корни рубят понемногу»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
30 апреля 2026
20:00
«Вот так чудо! Наконец, стал дешевле огурец!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
24 апреля 2026
20:00
Все новости по теме
643
Дороги Экология ЖКХ