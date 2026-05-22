«В центре города — сюрприз, прямо в сквере стая крыс!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
В центре города — сюрприз,
Прямо в сквере стая крыс!
Знать, условия у нас
Для хвостатых — бизнес-класс!
Зря штрафуете меня —
Да, катался без ремня,
Но настраивать радар —
Ниже пояса удар!
Пешеходный переход —
Чтобы всем идти в обход.
Нам с коляской не пройти,
Ведь забор там на пути!
На поля за эстакадой
Вам гулять ходить не надо,
Там в колодце глубина —
Аж Австралия видна!
Ты да я да мы с тобою
Сварим шишку, сварим хвою,
Всё съедим, что лес послал,
Лишь бы сахар не пропал!
Спели вам опять куплеты
Мы про разные сюжеты:
Про большой в земле провал
И про штрафы наповал,
Про засилье в сквере крыс,
Про забористый каприз,
И про то, как шишкам рад
Наш с тобой Калининград!
Свалка мусора в Васильково, разрушение отмостки при ремонте дороги и падение лося в бассейн частного дома — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.