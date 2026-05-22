«В центре города — сюрприз, прямо в сквере стая крыс!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

В центре города — сюрприз,

Прямо в сквере стая крыс!

Знать, условия у нас

Для хвостатых — бизнес-класс!



Зря штрафуете меня —

Да, катался без ремня,

Но настраивать радар —

Ниже пояса удар!



Пешеходный переход —

Чтобы всем идти в обход.

Нам с коляской не пройти,

Ведь забор там на пути!



На поля за эстакадой

Вам гулять ходить не надо,

Там в колодце глубина —

Аж Австралия видна!



Ты да я да мы с тобою

Сварим шишку, сварим хвою,

Всё съедим, что лес послал,

Лишь бы сахар не пропал!



Спели вам опять куплеты

Мы про разные сюжеты:

Про большой в земле провал

И про штрафы наповал,

Про засилье в сквере крыс,

Про забористый каприз,

И про то, как шишкам рад

Наш с тобой Калининград!