«Это огромная ошибка»: калининградцы возмутились переделкой зебры на пути в детский сад

Калининградцы и жители области продолжают обращать внимание на спорные дорожные решения. В рубрике «Сам себе гаишник» — очередные истории от водителей и пешеходов.

«Это огромная ошибка»

Возле детского сада №55 на стыке Нарвской с улицей Горького возникла неожиданная проблема: пешеходный переход с пониженным бордюром закрыли ограждением. Новая разметка появилась рядом, но удобный выход на проезжую часть не предусмотрели.

«Ни мамам с колясками не пройти, ни колясочникам, ни велосипедистам и самокатчикам — никому. Это огромная ошибка — вложить в такое деньги», — возмущается читатель.

С другой стороны дороги ситуация не лучше: тактильная плитка для слепых с понижением бордюра теперь упирается в ограждение. «Клопс» направил запрос в администрацию города.