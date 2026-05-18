«Это огромная ошибка»: калининградцы возмутились переделкой зебры на пути в детский сад

Калининградцы и жители области продолжают обращать внимание на спорные дорожные решения. В рубрике «Сам себе гаишник» — очередные истории от водителей и пешеходов.
«Это огромная ошибка»
Возле детского сада №55 на стыке Нарвской с улицей Горького возникла неожиданная проблема: пешеходный переход с пониженным бордюром закрыли ограждением. Новая разметка появилась рядом, но удобный выход на проезжую часть не предусмотрели.
«Ни мамам с колясками не пройти, ни колясочникам, ни велосипедистам и самокатчикам — никому. Это огромная ошибка — вложить в такое деньги», — возмущается читатель.
С другой стороны дороги ситуация не лучше: тактильная плитка для слепых с понижением бордюра теперь упирается в ограждение. «Клопс» направил запрос в администрацию города.
Тёмный Пионерский
Местные жители жалуются на регулярные отключения уличного освещения. На видео, снятом одним из горожан, фонари рядом с табличкой, обозначающей начало города, не работают. Следующий светильник на трассе в сторону Светлогорска горит, а участок Пионерского остаётся во тьме.
Мэрия признает проблему и обещает её решить, но сроки вызывают вопросы: искать подрядчика для работ в западной части города и посёлке Рыбное, а также на двух трассах до Светлогорска намерены до конца года. Пока же люди вынуждены ходить и ездить в потёмках.
Ночной ремонт
Калининградцы пожаловались на ночной шум при замене асфальта на перекрёстке улиц Александра Невского и Куйбышева. По словам очевидцев, работы там ведутся после 23:00.
«Закон о тишине администрация города игнорирует? Очень шумно», — сообщил читатель.
