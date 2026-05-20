«Их там штук двадцать сразу»: в сквере в центре Калининграда резвятся крысы (видео)

Сквер энергетиков на проспекте Мира в Калининграде облюбовали крысы. Об этом рассказали «Клопс» очевидцы, наблюдавшие за обедом целого семейства из доброго десятка голов.

Пиршество хвостатых калининградка Ольга сняла на видео в среду, 20 мая. Она часто ходит через этот сквер по своим делам и говорит, что и прежде ей не раз приходилось видеть, как по дорожкам нет-нет да и прошмыгнёт крыса-другая. Но в этот раз количество грызунов её просто шокировало.

«В кадр попали не все, — утверждает Ольга, — их было гораздо больше, штук двадцать, но они попрятались в кустах».

Женщине кажется, что это может быть выводок молодых животных, так как они были не очень крупного размера. В момент, когда она застала крыс, те уничтожали валявшиеся на земле у скамейки остатки какой-то еды. Судя по всему, грызуны живут тут же в кустах, практически сразу у проезжей части.

«Клопс» направил в администрацию Калининграда запрос, чтобы выяснить, кто отвечает за дератизацию Сквера энергетиков и почему она в этом сезоне оказалась неэффективной.