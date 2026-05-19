«Приличная глубина, в траве его не видно»: рядом с «Ростех Ареной» нашли опасный колодец с водой (видео)

Жительница Октябрьского острова обнаружила недалеко от дома и футбольного стадиона открытый колодец. Об этом «Клопс» рассказала сама Олеся.

Калининградка живёт на улице Генерала Павлова и часто гуляет с собакой на полянах за второй эстакадой, как и другие владельцы животных.

«Мы заметили открытый колодец ещё в апреле, когда не было столько травы. Обошли стороной, потом воткнули туда палку и привязали пакет, чтобы люди видели. А недавно снова оказались в том же месте и решили посмотреть, закрыли ли колодец. Оказалось, что нет! К тому же он зарос травой и его совсем не видно», — рассказывает калининградка.