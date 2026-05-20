Штраф пришёл через 12 дней: калининградец рассказал, как попался на новую камеру у двухъярусного

В Калининграде новые камеры на Правой набережной начали фиксировать непристёгнутый ремень безопасности. Один из водителей получил штраф, как он считает — с задержкой. Он предоставил «Клопс» постановления Госавтоинспекции.

Нарушение зафиксировали 5 мая в 12:39 у двухъярусного моста. Фиксация проводилась автоматическим комплексом «Азимут 4». На фото видны госномер Hyundai Santa Fe и фрагмент салона с водителем. Постановление вынесли 15 мая. Штраф по ст. 12.6 КоАП РФ составил 1 500 рублей, при оплате в течение 30 дней сумма снижается до 1 125 рублей.

Калининградец нарушение ПДД не оспаривает, но его возмутило то, что уведомление на «Госуслуги» он получил только на 13-й день после поездки. «Раньше штрафы за скорость прилетали практически сразу», — говорит автомобилист. По его словам, за эти дни он мог несколько раз проехать под камерой, не зная, что комплекс фиксирует не только скорость.

В администрации города предупреждают, что вскоре на самом двухъярусном мосту будет ещё один фоторадар. Штрафовать будут за ремень, за телефон, за выключенные фары, но главное — за проезд грузовиков под запрещающий знак.