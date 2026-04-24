«Вот так чудо! Наконец, стал дешевле огурец!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

Чтобы паркинг был в момент,

Я куплю абонемент.

И за малую за долю

Парковаться буду вволю!



Вот так чудо! Наконец,

Стал дешевле огурец!

Даже масло и чеснок

Ты себе позволить смог!



Лебедь к озеру летел,

Очень кофе захотел.

Вышибает дверь плечом —

Даже швабра нипочём!



Закипает в венах кровь

Рядом с кофеваркой-то,

Может, ждёт тебя любовь

Возле супермаркета.



Мы с собачкою вдвоём

Ездим вместе за рулём —

Автошколы для щенка

Не придумали пока!



Спели вам мы слегонца,

Как хотели огурца,

Про парковку по деньгам

И про птичий тарарам

Про собаку за рулём

И про женщину с чутьём

Вот такой недели взгляд —

Всё, чем жил Калининград!