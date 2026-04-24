«Вот так чудо! Наконец, стал дешевле огурец!»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Выпуск №86
24 апреля 2026

Куплеты на события недели 20-26.04.2026

Чтобы паркинг был в момент,
Я куплю абонемент.
И за малую за долю
Парковаться буду вволю!

Вот так чудо! Наконец,
Стал дешевле огурец!
Даже масло и чеснок
Ты себе позволить смог!

Лебедь к озеру летел,
Очень кофе захотел.
Вышибает дверь плечом —
Даже швабра нипочём!

Закипает в венах кровь
Рядом с кофеваркой-то,
Может, ждёт тебя любовь
Возле супермаркета.

Мы с собачкою вдвоём
Ездим вместе за рулём
Автошколы для щенка
Не придумали пока!

Спели вам мы слегонца,
Как хотели огурца,
Про парковку по деньгам
И про птичий тарарам
Про собаку за рулём
И про женщину с чутьём
Вот такой недели взгляд —
Всё, чем жил Калининград!

Обрезка магнолии, избиение футболистом судьи и  обмеление Нижнего озера — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
