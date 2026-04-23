«Маловероятно, что он охраняет гнездо»: поведение «лебедя-кофемана» прокомментировал калининградский орнитолог

Маловероятно, что лебедь, который рвётся в кофейню на Летнем озере в Калининграде, защищает кладку. Таким мнением поделился с «Клопс» орнитолог Геннадий Гришанов в четверг, 23 апреля.

Обычно радиус охраны гнездовой территории значительно меньше даже 50 метров, объяснил учёный. А в этом случае кладка, по словам владелицы кафе, находится на расстоянии не меньше 200, а то и 300 метров от павильона.

«Повышенная агрессивность иногда свойственна отдельным особям как психическое отклонение, как индивидуальная особенность, — отметил учёный. — А пусковым механизмом такого поведения может быть отражение в стеклянной двери, которое лебедь увидел ранее. Однако это только предположение».

Биолог рекомендует закрыть стеклянные поверхности чем-то совсем тёмным и небликующим. Что лучше, сказать трудно, но это могут быть, например, ткань, картон или фанера. Впрочем, насколько эффективно это подействует, тоже вопрос.

«В любом случае попробовать сделать дверь матовой, не блестящей — стоит, — говорит Геннадий Викторович. — Если не поможет, то придётся ждать окончания гнездового сезона. Но так и лето пройдёт».

Кроме того, можно механически затруднить подход к двери, выставить препятствия в виде стульев, столов. Случай орнитолог в любом случае считает неординарным.

Тем временем лебедь, по словам владелицы кофейни Алины, продолжает приходить каждый день — в среду он наведался даже три раза. В четверг с утра уже колотил в витрину клювом, так что бариста пришлось снова опустить жалюзи. Корм птица не берёт, если открыть дверь — внутрь не заходит. Пока оптимального решения в кафе не нашли.