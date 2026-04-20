В Калининграде введут абонементы на парковки за 2 480 рублей в месяц

В Калининграде планируют ввести абонементы на пользование платными парковками. Соответствующие изменения готовит администрация города. Документ есть в распоряжении «Клопс», он вступит в силу после официального опубликования.

Водители смогут сэкономить на оплате стоянки. Так называемый резидентский абонемент будет действовать 30 дней и позволит парковать один автомобиль на конкретной стоянке в будние дни с 8:00 до 19:00. Затем до утра паркинги бесплатные для всех.

Стоимость абонемента составит 2 480 рублей. Он будет распространяться только на определённые парковки, список которых утвердят отдельно. Среди них — улицы Гайдара, Генерал-лейтенанта Озерова, Ленинский проспект за Театром эстрады, Железнодорожная, Московский проспект, 93-97, Согласия — у ДС «Янтарный».

Абонемент будет привязан к конкретному автомобилю — при покупке нужно указать его госномер. Оформить документ предложат через мобильное приложение. Вернуть деньги за неиспользованный период или перенести их на другой срок не получится. Власти смогут ограничивать количество абонементов на каждой парковке.