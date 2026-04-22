«Ты был прекрасен, как Иисус»: калининградка ищет загадочного незнакомца, который очаровал её с первого взгляда

В обычный будний день калининградка встретила в супермаркете мужчину своей мечты. Как рассказала «Клопс» Елизавета (имя изменено), теперь она разыскивает таинственного незнакомца, который очаровал её с первых минут.

Всё случилось во вторник, 21 апреля, в магазине «Виктория» на Московском проспекте, 258б. Елизавета рассказывает, что запомнила точное время таинственной встречи — это было в 15:30.

Девушка с подругой стояла в безлюдном супермаркете, обе покупали кофе из аппарата. Вдруг появился он — прекрасный незнакомец с тёмными волосами. Он встал в очередь, а потом молча оплатил свой кофе и напитки девушек.

«Он подошёл к нам, словно посланник из другого мира, и, словно по волшебству, наш вечер наполнился особым смыслом. Его внимание к деталям тронуло меня до глубины души. Он не просто купил нам кофе — он создал момент. Этот простой жест заботы и внимания пробудил во мне что-то особенное. В его глазах я увидела отражение той самой искры, которая способна зажечь пламя», — делится собеседница «Клопс».

По её словам, эта мимолётная встреча отпечаталась у неё на сердце и в памяти, а сам мужчина напомнил ей песню группы «Ленинград» «Ты был прекрасен, как Иисус».