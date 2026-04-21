В Калининграде женщина, сидевшая за рулём с собакой, не уступила маршрутке и попала в ДТП (видео)

В Калининграде на улице Арсенальной произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы.

Во вторник вечером, 21 апреля, маршрутка №61 двигалась в сторону кольца на окружной. Впереди ехала легковушка, за рулём которой находилась женщина, державшая на коленях собаку. В какой-то момент она начала поворачивать во двор и не уступила дорогу шедшему на обгон общественному транспорту.

Машины столкнулись. На место вызывали скорую помощь. «После аварии водитель маршрутки спросил, всё ли в порядке», — рассказал один из пассажиров.

По предварительным данным, в микроавтобусе никто не пострадал.