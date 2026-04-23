В Калининградской области в марте подешевела треть продуктов

В Калининградской области в марте 2026 года подешевели 43 наименования продовольственных товаров, особенно в сегменте свежих овощей. По данным Калининградстата, снижение цен за месяц зафиксировано примерно у 25–30% позиций.

Наиболее существенно сбавили стоимость свежие огурцы — на 34,54%, что связано с сезонным фактором. Также подешевели чеснок, пряники, йогурт и отдельные виды сыров.

В годовом выражении снижение цен наблюдается у 15–20% продуктов. В частности, подешевели чеснок (-16%), оливковое масло (-13,5%), яйца (-4,5%) и сахар (-3,3%).

В то же время рост цен в марте затронул большинство товаров: по сравнению с февралем подорожали 108 позиций, или около 70%. В среднем цены увеличились на 0,5–3%, однако по отдельным товарам рост был выше. Сильнее всего за месяц подорожали свежие помидоры (+9,06%), куриные яйца (+9,64%), пшено (+3,33%), морковь (+3,11%) и пиво (+2,97%). Также выросли цены на отдельные виды мяса и рыбы.

За год подорожание оказалось более масштабным: цены выросли у 80–85% продуктов, в среднем на 5–15%. Наибольший рост зафиксирован на свёклу (+41,5%), кофе (до +26%), кальмары (+25,6%), рыбу (до +20%) и морковь (+27,5%).

В марте практически не изменились в цене по сравнению с февралём пять позиций продуктов, или около 5%. Однако даже среди них в годовом выражении чаще сохраняется рост на уровне 3–12%.

Несмотря на заметное снижение цен по ряду позиций, особенно сезонных, общий ценовой тренд в регионе остаётся восходящим.