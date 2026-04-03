«Видим каждый день на Минской обстановку хуже свинской»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.
Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.
Видим каждый день на Минской
Обстановку хуже свинской!
Знал бы батька Лукашенко,
Снизил бы тогда оценку.
Подфартило рыбакам,
Прёт салака тут и там,
И в заливе, и в канале
Прямо горстью вынимали!
А в Балтийске — во дела! —
Из-под ног земля ушла,
Люди целы, но зато
В недра рухнуло авто!
От тепла очнулся вдруг
Очень сильно жгучий жук.
Ты его не вздумай брать,
Будут руки нарывать.
Алексей червей копал,
Из-под пня зверька достал,
Лучше мимо проходи,
Крошку соню не буди!
Спели вам мы очень бойко,
Как достала всех помойка,
Как в Балтийске был провал,
Как во пне мышонок спал,
Как ловили все салаку
И жуки пошли в атаку —
Новостей забавных ряд
Про родной Калининград!
Воровство цветов с клумб, передислокация жуков для строительства ул. Юбилейной и ущерб мелиорации от бобров — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.