20:00

«Видим каждый день на Минской обстановку хуже свинской»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

  1. Калининград
Авторы: ,
«Видим каждый день на Минской обстановку хуже свинской»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео) - Новости Калининграда | Фото: очевидец
Фото: очевидец

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня. 

Тексты подготовили журналисты редакции, а музыкальное оформление помогла создать нейросеть.

Все эпизоды
Выпуск №83
03 апреля 2026

Куплеты на события_недели_30.03-05.04.2026

0:00
0:00

Видим каждый день на Минской
Обстановку хуже свинской!
Знал бы батька Лукашенко,
Снизил бы тогда оценку.

Подфартило рыбакам,
Прёт салака тут и там,
И в заливе, и в канале
Прямо горстью вынимали!

А в Балтийске — во дела! —
Из-под ног земля ушла,
Люди целы, но зато
В недра рухнуло авто!

От тепла очнулся вдруг
Очень сильно жгучий жук.
Ты его не вздумай брать,
Будут руки нарывать.

Алексей червей копал,
Из-под пня зверька достал,
Лучше мимо проходи,
Крошку соню не буди!

Спели вам мы очень бойко,
Как достала всех помойка,
Как в Балтийске был провал,
Как во пне мышонок спал,
Как ловили все салаку
И жуки пошли в атаку —
Новостей забавных ряд
Про родной Калининград!

Воровство цветов с клумб, передислокация жуков для строительства ул. Юбилейной и ущерб мелиорации от бобров — такие темы для куплетов были на прошлой неделе.

Тема:
Музыкальный дайджест калининградских новостей
«Видим каждый день на Минской обстановку хуже свинской»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)
2 832
Флора и фауна ЖКХ Экология Море и побережье Происшествия