«Видим каждый день на Минской обстановку хуже свинской»: музыкальный дайджест калининградских новостей за неделю (видео)

«Клопс» продолжает музыкальное переосмысление главных тем недели в Калининграде. Предлагаем вниманию читателей новые куплеты на злобу дня.

Видим каждый день на Минской

Обстановку хуже свинской!

Знал бы батька Лукашенко,

Снизил бы тогда оценку.

Подфартило рыбакам,

Прёт салака тут и там,

И в заливе, и в канале

Прямо горстью вынимали!

А в Балтийске — во дела! —

Из-под ног земля ушла,

Люди целы, но зато

В недра рухнуло авто!

От тепла очнулся вдруг

Очень сильно жгучий жук.

Ты его не вздумай брать,

Будут руки нарывать.

Алексей червей копал,

Из-под пня зверька достал,

Лучше мимо проходи,

Крошку соню не буди!

Спели вам мы очень бойко,

Как достала всех помойка,

Как в Балтийске был провал,

Как во пне мышонок спал,

Как ловили все салаку

И жуки пошли в атаку —

Новостей забавных ряд

Про родной Калининград!