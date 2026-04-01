В Балтийске салаку можно с берега ловить руками — путина стартовала (видео)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области началась путина салаки — рыба идёт на нерест так массово, что её буквально можно поймать руками. Об этом «Клопс» рассказал ихтиолог Василий Иода, который сам посвятил минувшие выходные рыбалке.

На Северный мол в Балтийске мужчина приехал в воскресенье, 29 марта, около 7 утра, и уже в этот ранний час застал там огромное количество единомышленников.

«Если бы можно было заглянуть под воду, мы бы обалдели: стройные ряды салаки, идущей на нерест в залив, и не менее стройные ряды рыбаков, идущих к морю от стоянки», — рассказывает Василий.

Люди с удочками тянулись нескончаемой вереницей, однако атмосфера была самой тёплой. «Обрывы, зацепы, перехлёсты — и помощь опытных соседей, подсказки молодым, — говорит рыбак. — А порой и снасточки передавали тем, у кого они закончились». Всем было ясно: без улова сегодня не останется никто, несмотря на ажиотаж.

По многолетним наблюдениям ихтиолога, салака всегда идёт на нерест массово, но в этом году совпало несколько факторов, сделавших это особенно заметным. Во-первых, из-за длительных холодов рыба скопилась у берега.

«Если в мягкие зимы она постепенно заходит, — объясняет ихтиолог, — то в этом году она стояла до тех пор, пока лёд в заливе не растаял. И начала заходить настолько массово, что ловится теперь везде и всюду.

И даже в заливе, и в канале в Балтийске ловится, и с мола — везде-везде. Даже с берега иногда её ловят, она подходит просто к берегу».

За один заброс некоторым удавалось выудить по 5-6 штук. На видео, которое сделал знакомый Василия по имени Сергей, попал даже момент, когда мужчины просто выхватывают кишащую в воде салаку голыми руками, без всякой удочки.