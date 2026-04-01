В Балтийске салаку можно с берега ловить руками — путина стартовала (видео)

В Калининградской области началась путина салаки — рыба идёт на нерест так массово, что её буквально можно поймать руками. Об этом «Клопс» рассказал ихтиолог Василий Иода, который сам посвятил минувшие выходные рыбалке.
На Северный мол в Балтийске мужчина приехал в воскресенье, 29 марта, около 7 утра, и уже в этот ранний час застал там огромное количество единомышленников.
«Если бы можно было заглянуть под воду, мы бы обалдели: стройные ряды салаки, идущей на нерест в залив, и не менее стройные ряды рыбаков, идущих к морю от стоянки», — рассказывает Василий.
Люди с удочками тянулись нескончаемой вереницей, однако атмосфера была самой тёплой. «Обрывы, зацепы, перехлёсты — и помощь опытных соседей, подсказки молодым, — говорит рыбак. — А порой и снасточки передавали тем, у кого они закончились». Всем было ясно: без улова сегодня не останется никто, несмотря на ажиотаж.
По многолетним наблюдениям ихтиолога, салака всегда идёт на нерест массово, но в этом году совпало несколько факторов, сделавших это особенно заметным. Во-первых, из-за длительных холодов рыба скопилась у берега.
«Если в мягкие зимы она постепенно заходит, — объясняет ихтиолог, — то в этом году она стояла до тех пор, пока лёд в заливе не растаял. И начала заходить настолько массово, что ловится теперь везде и всюду.
И даже в заливе, и в канале в Балтийске ловится, и с мола — везде-везде. Даже с берега иногда её ловят, она подходит просто к берегу».
За один заброс некоторым удавалось выудить по 5-6 штук. На видео, которое сделал знакомый Василия по имени Сергей, попал даже момент, когда мужчины просто выхватывают кишащую в воде салаку голыми руками, без всякой удочки.
Видео: Сергей
Что касается сроков нереста салаки, то график из-за морозов не изменился. Нерест обычно так и выглядит — ход начинается в конце марта или апреле — и длится достаточно долго, возможно, даже захватит май.
«Но будет она уже мельче, самые крупные и сильные приходят на нерест первыми, — объяснил Василий, — и самые большие стада тоже».
Главное, о чём важно сейчас помнить — не поддаваться рыбацкому азарту бездумно, предупредил ихтиолог. Самок, истекающих икрой, мальков, ослабленных особей он предпочитает отпускать и советует это всем коллегам. Конечно, любители не способны нанести поголовью какой-либо серьёзный урон, в промышленных масштабах добываются тысячи тонн салаки.
«Но люди очень часто нарушают гармонию природы, — говорит ихтиолог. — Беда в том, что при подходе рыбы на нерест она теряет осторожность, она не боится людей, идёт только на инстинктах. Многие этим злоупотребляют. Это касается не только салаки, это касается и судака, и других рыб. Ну дайте ей отнереститься, а потом уже ловите! Так правильнее.
Пусть даже один человек выпустит одну самку. Я как-то просчитал, самка судака даёт 100 тысяч икринок. Через три года эта молодь приходит опять на нерест, тоже откладывает икру, и ещё через три года это будут уже внуки той рыбы, пойманной сегодня.
Через шесть лет — это уже 30 тысяч взрослых особей, которых мы не увидим, если не отпустим эту одну-единственную рыбу...»
Василий напомнил, что 20 апреля в Калининградской области стартует месячник тишины, когда рыбалка будет запрещена.
В феврале калининградские рыбаки рассказали и показали, кто клюёт подо льдом.