Хуже крапивы: в Калининградской области проснулись насекомые, к которым нельзя прикасаться

В Калинградской области активизировались жуки Meloe proscarabaeus L., входящие с семейство нарывников, известные как жуки-майки. Выделения насекомого токсичны, предупредил «Клопс» Евгений Волчев, руководитель проекта «Биобезопасность и радиоэкология Северо-Запад» в понедельник, 30 марта. Однако эти жуки никому не вредят и, более того, сами нуждаются в защите.

Первых особей этого вида учёный наблюдал уже во второй декаде месяца. По его мнению, влияние морозов на популяцию нарывников можно будет оценить позже, но то, что они появились относительно рано, говорит о том, что перезимовали жуки успешно.

«Достоверную оценку численности сейчас дать невозможно, — говорит Волчев. — Однако для них, как и для других насекомых, характерны периодические возрастания численности через несколько лет. Это нормальный природный цикл».

Встретить жука-майку можно практически по всей территории области преимущественно на открытых участках, на лугах — там, где территория не обрабатывается ядохимикатами. Но трогать и тем более брать в руки это насекомое ни в коем случае нельзя!



«Если такого жука побеспокоить, он для самозащиты выделяет жидкость, содержащую чрезвычайно токсичное соединение — кантаридин (cantharidin).

Оно вызывает химический ожог кожи с образованием волдырей», — объяснил эксперт.

К счастью, нарывника достаточно просто отличить от других видов: у них относительно крупный размер и удлинённое тело. Важно помнить, что жуки-майки — не вредители! Они могут доставить неприятности человеку, но для природы очень важны.

«В Европе их популяция сокращается из-за использования пестицидов, общего загрязнения среды и циркуляции в пищевых цепочках стойких токсичных химических соединений, — обратил внимание эколог. — Их можно рассматривать как индикатор относительно хорошего состояния экосистем луговых ландшафтов области. Жуки-майки нуждаются в защите!»