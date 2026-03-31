В Калининграде контейнерная площадка на улице Минской не справляется с потоком мусора и почти постоянно остаётся переполненной. Об этом «Клопс» рассказали местные жители во вторник, 31 марта.

«Это натуральный бомжатник в центре города. У нас везде отчитываются о своевременной и регулярной уборке, но, кажется, это происходит где угодно, но не на улице Минской.

Лукашенко пришёл бы в ужас от этой картины», — сетует Анна, живущая в одной из близлежащих пятиэтажек.

По словам калининградцев, площадка возле контейнеров постоянно завалена мусором так, что «к ней невозможно подойти». Пакеты, которые выбрасывают в помойку, разлетаются по округе, липнут к припаркованным машинам и оседают в палисадниках.

«Я зимой шёл в сторону Рокоссовского — поскользнулся и чуть не свалился в зловонную грязь. Думал, из-за льда. Нет! На липком целлофане», — рассказал местный житель Михаил.

За вывоз бытовых отдыхов в Калининграде отвечает региональный оператор «Единая система обращения с отходами». Чтобы понять, когда на Минской наведут порядок и как часто это делают сейчас, «Клопс» направил запрос предприятию.