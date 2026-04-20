За Музеем мусора открылась альтернативная «экспозиция»: где ещё в Калининграде и области погрязли в отходах (фото)

На улицах Калининграда и других городов и посёлков области вновь замечены переполненные отходами контейнеры. «Клопс» публикует очередной хит-парад мест, которым давно требуется уборка.

Сосновка, улица Перспективная В этом посёлке Зеленоградского района мусорный беспредел творится давно. Кеска принадлежит СНТ, но отходы сюда свозят все кому не лень. «Это улица Перспективная, поворот с Магистральной — надо проехать Музей мусора, и перед перекрёстком — поворот направо, — рассказывает местная жительница Галина. — По правой стороне всё в мусоре. Мусор поглотил нас уже давно. Я живу на даче летом, но проблема круглогодичная».

Фото: Галина

Мамоново, заброшенный зверосовхоз на улице Жабинского На территории бывшего зверосовхоза развели несанкционированную свалку. По словам местной жительницы Ольги, раньше сюда свозили только листву, а теперь добавились и горы мусора. Женщина переживает, что летом это всё начнёт гореть и все в округе будут задыхаться от зловония.

Фото: Ольга

Калининград, улица Кремлёвская, 1 По словам местного жителя Виталия, контейнеры для раздельного сбора просто брошены на землю, из-за чего их перекосило. «Из-за отсутствия площадки мусоровозы разрушают край асфальта, который был уложен пару лет назад. К контейнерам не подойти из-за воды. Из-за отсутствия канавы вдоль дороги для дождевой воды местные жители свозят тачками мусор за неё», — перечисляет мужчина.

Фото: Виталий Нехвядович

Улица Минская, 9-15 Бессмертная героиня нашей рубрики обзавелась новыми постояльцами. Сюда начал складировать мусор близлежащий магазин, и контейнерная площадка заиграла новыми яркими цветами этикеток.

Фото: очевидец

Что говорят в ЕСОО Оператор прокомментировал публикации «Клопс» о ситуации по адресам: Согласия, 7

Черепичная, 17

А. Невского, 87

Минская, 9-15 В ЕСОО заявляют, что с 9 по 16 апреля нарушений графика вывоза ТКО на этих объектах не зафиксировано. Мониторинг проводился с помощью специального программного обеспечения. 6 и 7 апреля оператора уведомили, что в контейнерах на ул. Согласия, 7, оказался строительный мусор, который не относится к твёрдым коммунальным отходам. Тем не менее территорию привели в порядок к 9 апреля. На Черепичной, 17, 17 марта сломался контейнер, поэтому вывоз временно осуществлялся с помощью манипулятора. ЕСОО направил запрос о замене бака в администрацию города. Кто за что отвечает? В ЕСОО напоминают, что создание и содержание контейнерных площадок — ответственность их собственников. Это местные власти или управляющие компании. Именно к ним горожанам стоит обращаться для увеличения числа контейнеров. Региональный оператор отвечает за отходы только с момента погрузки в мусоровоз. Подрядчик, ООО «Кристалл», обязан подобрать мусор, просыпавшийся при загрузке. Уборка придомовой территории — зона ответственности УК согласно Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме. В ответе ЕСОО нет прямого упоминания о том, почему контейнерная площадка на Минской, 9-15, систематически оказывается переполненной. Также не раскрывается, проводилась ли какая-либо уборка на этом объекте за последние недели. Жителям рекомендуют делать фото и направлять обращения напрямую в ЕСОО или на горячую линию +7 906 238 78 00.

За вывоз бытовых отдыхов в Калининграде отвечает региональный оператор «Единая система обращения с отходами». Чтобы понять, когда на перечисленных улицах наведут порядок и как часто это делают сейчас, «Клопс» направил запросы предприятию.