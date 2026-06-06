10:45

Добро на купание дали только в одном городе: погода на калининградском побережье 6 июня

  1. Калининград
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Добро на купание дали только в одном городе: погода на калининградском побережье 6 июня - Новости Калининграда

В субботу, 6 июня, искупаться можно только в Пионерском. Родителей предупреждают: детям нельзя заходить в море одним. Вода при этом остаётся холодной. Информацию «Клопс» передали спасатели. 

  • Балтийск: чёрный флаг. Температура воды +12 °C, небольшие волны. 
  • Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +12 °C.
  • Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено, но необходимо строго соблюдать правила безопасности. Температура воды +12 °C, воздуха — +20 °C, позже должно прогреться до +22 °C.
  • Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +14 °C, ветер северо-восточный.
  • Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +12 °C.

Информация актуальна на момент публикации.

Тема:
Ситуация на морских пляжах Калининградской области в купальный сезон 2026
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