Добро на купание дали только в одном городе: погода на калининградском побережье 6 июня

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В субботу, 6 июня, искупаться можно только в Пионерском. Родителей предупреждают: детям нельзя заходить в море одним. Вода при этом остаётся холодной. Информацию «Клопс» передали спасатели.

Балтийск: чёрный флаг. Температура воды +12 °C, небольшие волны.

Зеленоградск: флаг чёрный. Температура воды +12 °C.

Пионерский: флаг жёлтый, купание разрешено, но необходимо строго соблюдать правила безопасности. Температура воды +12 °C, воздуха — +20 °C, позже должно прогреться до +22 °C.

Светлогорск: чёрный флаг, заходить в воду нельзя. Температура воды +14 °C, ветер северо-восточный.

Янтарный: флаг красный, купание запрещено. Температура воды +12 °C.

Информация актуальна на момент публикации.