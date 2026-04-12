«Не просто так ведь загорелась»: жителей двора на улице Леонова довела до предела помойка посреди дороги (фото)

В Калининграде мусорная площадка, установленная посреди дворового проезда на улице Леонова, стала проблемой для местных жителей. Об этом калининградцы рассказали «Клопс» в воскресенье, 12 апреля.

Проблемная площадка находится у домов №81-85 и 87-89. Как рассказала местная жительница Ирина, раньше контейнеры стояли возле здания Всероссийского общества глухих — в месте, «куда не выходили окна и где почти никто не ходил». Всё изменилось, когда рядом построили высотку с огороженной территорией.

Привычное место для сбора отходов заняла новая крытая площадка под замком — только для жильцов многоэтажки. Для остальных домов поставили контейнер неподалёку, но, как считают местные, выбрали для него самое неудобное место — прямо на проезде и под окнами.

«Прекрасное, конечно, зрелище. Раньше там люди машины парковали, сейчас никто возле свалки своё авто оставлять и не подумает. Да там вообще стало трудно проехать, приходится зигзаги делать. Нам тоже «замечательно»: был вид из окна на красивый, тихий, уютный двор — теперь на контейнер, из которого горой валится мусор, возле которого вечно какой-то развал и копошатся бомжи», — рассказывает женщина.

По словам калининградки, жильцы пытались выяснить, зачем власти поставили контейнер на дороге. Однако, как утверждает собеседница «Клопс», в ответ им пояснили, «что никаких нарушений в этом нет». Недавно помойка загорелась.

«Видела, как к помойке съезжались пожарные, тушили. Дым из неё валил, вонища — мама мия. Не просто так ведь загорелась? Достали оплавившийся контейнер. Потом его заменили новым, но сняли крышки, которые закрывают сам бак.

Прелесть, правда? Если дождь, всё завоняет. Птицам и грызунам тоже понравится», — сетует Ирина.

После пожара рядом с контейнером, по словам женщины, ещё несколько дней лежали остатки гари и мусор: «И тут приходит, значит, присланный управляющей или кем там дворник-паренёк с пустой тележкой. Постоял возле мусорки, покурил, какую-то маленькую часть хлама убрал, а всё остальное так и валяется».

Сейчас, как говорят местные, ветер разносит мусор по двору, а на дороге до сих пор лежат ветки и листья, оставшиеся после зимы. «Вместо нормального двора — натуральная свалка, нет конца этому беспределу», — резюмировала женщина.